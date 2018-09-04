"Ницоевщины не будет": мэр Днепра опроверг информацию о запрете песен российских музыкантов

Мэр Днепра Борис Филатов заверил, что такого решения не будет.

Ранее распространенная информация о намерении запретить в Днепре публичное воспроизведение композиций исполнителей, поддерживающих вооруженную агрессию России, не соответствует действительности.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

"Вся пресса взорвалась «новостью», что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины. Ставлю в известность, что на сайте городского совета каждый день региструются десятки проектов решений. Даже самых безумных", - написал он.

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Филатов заверил, что такого решения не будет.

"Во-первых, его невозможно исполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать. Быть гражданином или потенциальным коллаборантом. Ницоевщины не будет в Днепре", - поянил мэр Днепра.