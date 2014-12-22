В Украине запретили прокат фильма "Тарас Бульба"

Об этом сообщает пресс-служба агентства на странице в соцсети. Согласно сообщению, прокатное удостоверение не выдано фильмам "Мамы-3" Георгия Малкова и Эмиля Никогосяна и "Тарас Бульба" Владимира Бортко, а также телесериалам "Кремень" и "Кремень-2" Владимира Епифанцева и Александра Аншютца.

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По мнению Госкино, фильм ""Тарас Бульба" искажает исторические события, фальсифицирует и дискредитирует украинскую национальную идею, и в целом, является вопиюще антиукраинским".

Отмечается, что в выдаче прокатного удостоверения фильму "Мамы-3" отказано за "шовинистические возвеличивания России и российских ценностей, возбуждение искусственной ностальгии по советским традициям, имперскую идеологию и пропаганду "русского мира"".

"Ограничения распространения сериалов "Кремень" и "Кремень-2" вполне соответствуют позиции Госкино не выдавать прокатное удостоверение тем российским фильмам и сериалам, которые в условиях российской информационной и военной агрессии против Украины создают положительный имидж российских элитных войск, пропагандируют и героизируют спецназовцев ГРУ ГШ РФ",– отмечается в сообщении.