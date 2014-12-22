В Донецке включили украинское радио

В Донецке сегодня запущено вещание украинского радио.

Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець в своем Facebook.

"Запустили "Радио 24" из Константиновки сигнал на Донецк, частота 103,1. В эфире "Радио 24" вышел первый выпуск "Общественного" "Хроники Донбасса"", - написал он.

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"Прием по Донецку во всех районах", - подчеркнул Стець.

Также это подтвердил председатель Национального совета по телерадиовещанию Юрий Артеменко на своей странице в Facebook.

"Мне стало известно, что сегодня на частоте 103,1 FM было запущено "Радио 24"(ТРК "Люкс") в Константиновке Донецкой области. Сейчас сигнал распространяется на весь Донецк. Уже сегодня вышел в эфир первый выпуск Общественного радио "Хроники Донбасса".

"Продолжаем работать. Мы обязательно пробьемся к нашим гражданам", - прибавил Артеменко.