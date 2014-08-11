В освобожденных от террористов районах Донбасса возобновляется трансляция украинских телеканалов и радио

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио Украины.

В частности, по состоянию на 8 августа вокруг городов Краматорск и Славянска (Донецкая область) в эфир вернулись украинские телеканалы Первый национальный, «1+1», «Интер», Новый канал, СТБ и ICTV, а также ряд украинских радиостанций, в том числе «Первый канал Украинского радио». Сейчас идут подготовительные работы к восстановлению телебашни на горе Карачун, заминированной и взорванной террористами.

Полностью возобновлена трансляция отечественных вещателей в городах Артемовск и Константиновка (Донецкая область).

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На Лисичанской радиотелевизионной передаточной станции (Луганская область) опять вещают Первый национальный, «5 канал», «1+1», «Интер», СТБ, НТН и ТЕТ. Их имеют возможность смотреть жители Лисичанска, Рубежного, Северодонецка и территорий, которые прилегают к этим городам в радиусе до 60 километров.

В сообщении отмечается, что РТПС в Лисичанске несколько суток находилась под перекрестным обстрелом. Получили повреждение оборудование спутниковой связи, фидерное хозяйство. Сотрудники станции во время активных боевых действий преимущественно находились в бомбоубежище. Вместе с тем принимались возможные меры, которые в указанных условиях обеспечивали непрерывность функционирования системы радиорелейной связи, а также проведение ремонтно-восстановительных работ.

В части города Донецк возобновлено вещание «Первого национального» и «5 канала». Чтобы предоставлять теле- и радиосигнал с юга, проведены работы по установлению дополнительного передаточного оборудования, монтаж которого был осуществлен в течение одного дня, 30 июля. Таким образом, население другой части Донецка также может принимать передачи ряда отечественных вещателей, в частности «5 канала» и русскоязычной радиоверсии телеканала новостей «24».