Издательство «Ранок» разместило в открытом доступе электронные версии учебников

На официальном сайте издательства http://ranok.com.ua/ размещены электронные версии 18 учебников для 1 класса по программе новой украинской школы (Нуш) и 25 учебников для 10 класса. Все учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины».

Школьники и учителя могут бесплатно использовать электронные версии этих учебников уже с 1 сентября - с начала нового учебного года.

На официальном интернет-ресурсе издательства электронные версии учебников представлены в формате PDF. Их можно скопировать как на компьютер или планшет, так и на смартфон.

Также электронные версии учебников и дополнительные материалы к ним размещены на образовательном ресурсе «Интерактивная школа» http://interactive.ranok.com.ua/

«Мы выпускаем все учебники с дополнительными учебными материалами: бесплатными онлайн-тестами, учебными презентациями, видеороликами и тому подобное. Они также размещены на наших сайтах», - рассказал генеральный директор издательства« Ранок »Виктор Круглов.

В этом году по инициативе Министерства образования и науки издательство «Ранок» в сотрудничестве с компанией EdPro работало над созданием восьми электронных интерактивных учебников для 1, 5 и 10 классов. Это «Я исследую мир», «Искусство», «Математика» для 1 класса, «Введение в историю» и «Естествознание» для 5 класса и «Биология» для 10 класса. Учебники с интерактивными тестами, учебными играми, 3D моделями, дополненной реальностью являются полноценными учебными пособиями, в которых теоретический материал подкреплен интересными мультимедийными приложениями. Это помогает учителю провести увлекательный урок, повышает мотивацию учащихся к обучению.

Сейчас созданные электронные учебники проходят процесс грифования в ИМЗО.