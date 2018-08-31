В Стамбуле решают судьбу украинской автокефалии: журналисты рассказали о "хорошем знаке" (видео)

С самого утра к резиденции Константинопольского патриарха пришли несколько десятков украинцев с целью помолиться за украинский Томос.

В Стамбуле сегодня начали решать судьбу украинской автокефалии.

Как говорится в сюжете ТСН, в 10 утра началась встреча главы русской церкви патриарха Кирилла и вселенского патриарха Варфоломея. Встречу инициировал Кирилл, известно, что иерархи будут говорить об Украине и российский патриарх будет уговаривать не признавать единую украинскую церковь.

С самого утра к резиденции Константинопольского патриарха пришли несколько десятков украинцев с целью помолиться за украинский Томос.

Показаться российскому патриарху Кириллу украинцам не удалось, потому что буквально в 9 часов их аккуратно оттеснила полиция на соседнюю улицу – не дали им возможности подойти к воротам резиденции.

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Патриарх РПЦ Кирилл прибыл в 10:00. Сначала его провели по двору, затем он встретился с патриархом Варфоломеем. Встреча пока еще продолжается, результатов, аргументов еще нет.

По свидетельствам журналистов, Варфоломей обратился к Кириллу: «Ваше блаженство», что на языке религиозного этикета является обращением к низшему по статусу. В церковной иерархии многие расценили это как хороший знак для Украины, отметила корреспондент ТСН.

С завтрашнего дня до понедельника в Стамбуле будет проходить Большой собор иерархов Константинопольского патриархата, где точно будут говорить об Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.