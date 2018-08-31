В Киеве из-за концерта американских рокеров закроют станцию метро

Еще две станции метрополитена закроют на вход и выход.

В Киеве из-за концерта американской рок-группы Imagine Dragons закроют станцию метро "Олимпийская".

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Также станцию метро "Площадь Льва Толстого" закроют на вход, а "Дворец спорта" на выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Ограничения будут действовать с 19.00 до 20.00, говорится в сообщении. Также возможно ограничение входа на эти станции после 23.00.

Отмечается, что продление работы метрополитена в связи с концертом не будет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа на НСК "Олимпийский" состоится концерт всемирно известной американского группы Imagine Dragons.