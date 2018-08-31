В Киеве из-за концерта американских рокеров закроют станцию метро
11:05, 31 августа 2018Общество
3897 0
Еще две станции метрополитена закроют на вход и выход.
Станцию метро "Олимпийская" закроют из-за концерта группы Imagine Dragons / фото УНИАН
В Киеве из-за концерта американской рок-группы Imagine Dragons закроют станцию метро "Олимпийская".
Читайте такжеАмериканские рокеры Imagine Dragons выпустили жуткий клип на свой последний хит
Также станцию метро "Площадь Льва Толстого" закроют на вход, а "Дворец спорта" на выход, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Ограничения будут действовать с 19.00 до 20.00, говорится в сообщении. Также возможно ограничение входа на эти станции после 23.00.
Отмечается, что продление работы метрополитена в связи с концертом не будет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа на НСК "Олимпийский" состоится концерт всемирно известной американского группы Imagine Dragons.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter