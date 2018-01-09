Небывалый ажиотаж вокруг концерта Imagine Dragons в Киеве: в очереди за билетами - почти 50 тысяч человек

Сегодня, 9 января, в Украине стартовала продажа билетов на концерт американской рок-группы Imagine Dragons в Киеве.

Команда на данный момент весьма популярна во всем мире и первый раз посетит Украину - естественно многие мечтают побывать на таком шоу. За билетами на Imagine Dragons в Киеве уже образовалась многотысячная очередь - на данный момент она достигает около 50 тысяч человек.

К слову, пока очередь до вас не дойдет - цену на билеты вы не узнаете. Однако, пользователи соцсетей уже делятся "рассекреченой" информацией.

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Так, согласно сообщениям, цены на Radioactive Zone (фан под сценой) составят 1599 грн за билет, Fan Zone - 1299 грн, сектора - от 749 грн до 2499 грн, Sky box - от до 5 990 до 7 990 грн.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2018 года Imagine Dragons даст сольный концерт в Киеве на НСК “Олимпийский”. Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve.