Кровавое ДТП в Харькове: скандал с "исчезновением" главного свидетеля в деле Зайцевой получил новый поворот

Факт того, что Зайцева была под влиянием наркотических веществ, установлен.

Уже доказано, что обвиняемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева была под наркотиками во время аварии, но пропажа свидетеля - врача-нарколога Елены Федирко - очень подозрительный момент.

Об этом заявил адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова - Сергей Перепелица. По его словам, Харьковская прокуратура и полиция ведут себя странно в этому громкому делу, передает "Обозреватель".

"Суд обязал следователя отдела по ДТП определить местонахождение Федирко и доставить ее в суд. Это решение было озвучено в присутствии прокурора, так что они в курсе. Она должна контролировать исполнение решения суда. Суд не мог не отправить свое решение в полицию, такого не бывает", - говорит Перепелица.

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По его словам, сначала полиция не смогла осуществить привод Федирко, которая первой заподозрила факт наркотического опьянения Зайцевой, поскольку по месту жительства ее не нашли.

"Мне вообще кажется очень подозрительным поведение как прокуратуры, так и полиции в этом деле", - отметил Перепелица.

"Врач-нарколог много лет проработала здесь, каждый раз она отправляла на анализ 60 мл крови, а в этот раз почему-то меньше. По этой причине не было установлено, какие именно наркотические вещества были в крови Зайцевой. Поэтому врач должен объяснить - что произошло. И она должна понести ответственности. В любом случае факт того, что Зайцева была под влиянием наркотических веществ, установлен. Минздрав официально дал ответ адвокату Ларисе Матвеевой - на основании предоставленных данных они подтвердили, что наркотики в крови Зайцевой были", - говорит Перепелица.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.