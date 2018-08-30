Посол Канады назвал нападение на активистку Гандзюк преступлением против достоинства

Посол Канады в Украине Роман Ващук посетил в больнице управляющую делами Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой.

Посол Канады в Украине Роман Ващук назвал нападение на управляющую делами Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк преступлением против достоинства.

Об этом посол написал в Twitter.

"Сегодня посетил в больнице Екатерину Гандзюк, поговорил с ней и отцом. Из обнадеживающего: медицинское обслуживание и твердая воля Кати выздороветь. Не послам расследовать, кто заказал (нападение на активистку - УНИАН), для этого есть многочисленные правоохранительные органы. Такая варварская охота на активистов - преступление против достоинства", - подчеркнул Ващук.

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Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. В настоящее время Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 26 августа активисты сообщили, что состояние Гандзюк ухудшилось.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. В деле Гандзюк говорится, что на нее напали по заказу представителей правоохранительных и государственных органов - соответствующий фрагмент документа опубликовал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В деле о нападении на Гандзюк фигурируют 5 подозреваемых.