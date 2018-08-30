Украинская прокуратура сообщила о подозрении капитану судна "Норд"

29 августа капитану судна было сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

Прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование в уголовном производстве против капитана рыболовного судна «Норд». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Как отмечается, 29 августа капитану судна было сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст.249, ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

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Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта «Керчь» в аннексированном Крыму. «Кроме того, не имея разрешительных документов на проведение промышленного вылова водных биоресурсов, гражданин Украины посредством указанного судна осуществлял незаконный рыбный промысел в Азовском море», - говорится в сообщении.

В то же время, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что "23 июля, в связи с истечением трехмесячного срока привлечения лиц к ответственности, суд закрыл дела". В то же время, "Госпогранслужба еще в прошлом году приступила к разработке законопроекта 7016, который бы предоставил возможность обжаловать такие решения судов, поскольку на данный момент такого формата законодательством не предусмотрено. Проект сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде."

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. В Госпогранслужбе сообщили, что члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины. Позже ему объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией, а капитану грозит до 5 лет лишения свободы.