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В сети появилось видео одного из последних появлений Кобзона на публике

15:37, 30 августа 2018
Общество
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Кобзона похоронят 2 сентября / фото УНИАН

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Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

«Одно из последних появлений Кобзона на публике. Он произносит прощальные слова на похоронах своего друга, поэта Андрея Дементьева», – говорится в сообщении.

«Очень жаль, что мы не встретимся с тобой в этой жизни», – сказал тогда Кобзон.

Отметим, похороны Дементьева прошли 29 июня 2018 года.

Видео: Life Shot

Как сообщал УНИАН, 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной болезни умер советский певец Иосиф Кобзон. Певец, родившийся в Донецкой области, был известен тем, что безоговорочно поддерживал российскую агрессию на Донбассе.

Певец будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

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Новость в сюжете: Смерть Иосифа Кобзона
Теги: #смерть#Иосиф Кобзон