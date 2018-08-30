Стали известны возможные дата и место похорон Кобзона

По информации росСМИ Кобзон, который скончался сегодня, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Советского певца Иосифа Кобзона, по предварительной информации похоронят 2 сентября.

Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре РФ Елена Ямпольская, подтвердив информацию о смерти артиста, передает "РБК".

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«Да, к сожалению, это так. Пока ничего сказать не могу [по месту и дате прощания], это будет решать супруга. Насколько я знаю, наверное, похороны будут второго [сентября], пока предположительно. Мы пока пытаемся это все пережить», — сказала Ямпольская.

По информации росСМИ Кобзон, который скончался сегодня, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несколько лет назад артист сам купил на Востряковском кладбище место. Там же находятся могилы его близких родственников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, на 81 году умер Иосиф Кобзон.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Последний месяц российский и советский артист Иосиф Кобзон провел в больнице.