В оккупированном Донецке несут цветы к памятнику Кобзону (фото)

Сегодня на 81-м году жизни умер Иосиф Кобзон.

В оккупированном Донецке местные жители приносят цветы к памятнику Иосифу Кобзону.

Соответсвующие фото публикуют СМИ сепаратистов.

В группах в соцсетях, где общаются жители оккупированного Донецка, также появляются сообщения с призывами приходить к памятнику, чтобы почтить память певца.

Как сообщал УНИАН, сегодня на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон.

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27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Последний месяц российский и советский артист Иосиф Кобзон провел в больнице.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.