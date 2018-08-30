Под посольством РФ в Киеве создали эмоциональную инсталляцию о пропавших без вести в Крыму (видео)

Активисты принесли к зданию посольства РФ вещи пропавших, которые символизируют их увлечениях в быту.

Крымские активисты создали инсталляцию под российским посольством в Киеве.

Как говорится в сюжете ТСН, сегодня - во Всемирный день жертв насильственного исчезновения - крымские активисты решили напомнить дипломатам о бесчинствах, которые стран-агрессор устраивает в оккупированном Крыму. На сегодняшний день пропавшими без вести в оккупированном Крыму считают 15 человек.

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Сегодняшняя акция – уже 26-я по поводу пропавших без вести в оккупированном Крыму. Активисты принесли к зданию посольства РФ вещи пропавших, которые символизируют их увлечения в быту.

Нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступивший на акции, призвал не забывать о проблеме оккупированного полуострова.

«Для нас очень важно пробудить также и украинское общество. Мы видим начало реванша тех сил, которые привели российское нашествие на украинскую землю. Мы видим реванш тех сил, которые сдали Крым», – сказал Чубаров.

Через месяц активисты обещают снова прийти к российскому посольству.