Украинцы могут оставить сообщение семье Маккейна в книге соболезнований в посольстве США

Украинцы могут прийти в посольство с 9:00 до 17:00 до 31 августа.

Украинцы могут оставить сообщение семье сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна, который умер 25 августа, в книге соболезнований в посольстве США, расположенном на улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter. "Мы искренне благодарим за соболезнования и воспоминания многих украинских друзей сенатора Маккейна. Книга соболезнований остается возле Посольства с 9:00 до 17:00 до 31 августа для тех, кто хотел бы оставить сообщение его семье", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в США скончался сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн. У него была злокачественная опухоль головного мозга. Политик ушел из жизни в возрасте 81 год.

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования американскому народу по поводу смерти сенатора Маккейна. Глава государства заявил, что умер великий друг Украины. «Мы никогда не забудем его неоценимый вклад в развитие демократии и свободы в Украине и поддержку нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

Как известно, сенатор Маккейн поддерживал предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его убеждению, предоставление Украине летального вооружения повысит для России цену агрессии и побудит к выполнению Минских соглашений. В конце декабря 2016 года Маккейн посетил прифронтовой Мариуполь и украинских военных. Порошенко наградил сенатора Маккейна орденом Свободы.