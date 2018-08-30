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Трамп предсказал возможное «насилие» в случае поражения Республиканской партии на выборах

06:12, 30 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил опасение, что в стране могут произойти всплески насилия, если Республиканская партия потерпит поражение на промежуточных выборах.

Слова президента передает телеканал CNN.

Комментируя возможное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, Трамп выразил надежду, что в этом случае «не будет насилия».

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«Если вы посмотрите, что происходит, то увидите много ненужного насилия. По всему миру, но и в нашей стране. И я не хочу видеть это», — сказал Трамп.

Такое же заявление президент сделал во время закрытого выступления перед своими сторонниками, сообщает телеканал NBC.

Ранее Трамп обвинял Google, Facebook и Twitter в цензуре из-за «несправедливого» отношения к носителям консервативных взглядов.

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Теги: #Трамп#насилие#выборы в США