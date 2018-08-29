Мэра Ужгорода подозревают в злоупотреблениях при реконструкции «Совиного гнезда»

Сегодня областной прокурор вручил Богдану Андрииву подозрение.

Мэру Ужгорода Богдану Андрииву вручили подозрение, связанное с реконструкцией культурно-исторического центра «Совиное гнездо».

Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского горсовета на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 29 августа 2018 года, в первой половине дня областной прокурор Закарпатья Владимир Гаврилюк вручил Ужгородскому городскому голове Богдану Андрииву подозрение относительно обстоятельств реконструкции культурно-исторического центра «Совиное гнездо», - говорится в сообщении.

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В то же время в мэрии заявили, что существует «официальная техническая документация из государственного органа, подтверждающая отсутствие материальных убытков, которые повлекли бы финансовый ущерб государству или общине города».

«Эти материалы сейчас оформляются защитниками и впоследствии будут представлены в орган досудебного расследования», - добавили в горсовете.

В мэрии также отметили, что все тендерные процедуры по реконструкции «Совиного гнезда» были проведены и работы начаты до вступления Андрииву на должность городского головы Ужгорода.