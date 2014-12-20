Количество внутренних переселенцев из Крыма и зоны АТО превысило 570 тысяч человек

Об этом говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения перемещенных граждан Украины.

«Согласно оперативной информации, из временно оккупированной территории и района проведения антитеррористической операции в регионы Украины переселили 570 тыс 162 человека, в частности, из Луганской и Донецкой областей - 550 тыс 273 лица», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПереселенцы смогут жить в харьковском городке из модульных домов около трех летОтмечается, что больше всего перемещенных лиц в Харьковской области (120 тыс. человек), в Донецкой области (82,5 тыс. человек), в Днепропетровской области (57,8 тыс человек), в Запорожской области (53,9 тыс. человек), в Луганской области (50,1 тыс. человек), в Одесской области (20 тыс. человек) и в Киеве (39 тыс. человек).