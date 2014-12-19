Украинская Партия «Зеленая планета» поздравила детей из зон эскалации конфликта с Днем Святого Николая

«День Святого Николая в этом году приобретает новое значение не только потому, что это первый зимний праздник в такое непростое время для нашей страны, а еще и потому, что дети - это главная ценность, вокруг которой, нам взрослым, необходимо объединиться и, наконец, восстановить мир и спокойствие на украинской земле», - отмечает заместитель председателя УП «Зеленая планета» Валерий Цыбух.

Цель проведения праздника - донесение частички доброты и любви всем присутствующим детям, ведь на их долю выпали тяжелые испытания: в их мир детства ворвались страшные события, о которых никто не мог даже подумать. Беда всегда приходит неожиданно, и чтобы ее преодолеть нужна сильная вера в людей вселяют счастливые глаза детей и их звонкий смех.

«Именно поэтому сегодня необходимо создать такие условия для этих детей, чтобы они не чувствовали себя одинокими, ведь День Святого Николая Чудотворца дает надежду на то, что все мечты сбудутся и чудо придет к каждому, без исключения, независимо от места их рождения или проживания», - подчеркивает соорганизатор праздника Михаил Костинский.

Недавние, к сожалению, трагические события, помогли всем обратить внимание на то, что необходимо с детства развивать не только чувство гордости за свой народ, но и познавательный интерес к истории, культуре, традиции украинской нации. Воспитывать любовь к Родине, укреплять чувство долга, для того, чтобы осознавать себя частицей украинцев и строить достойное будущее.

«Будущее детей - это результат действий взрослых сегодня. Именно поэтому, мы должны каждый раз задумываться над последствиями и просчитывать возможные риски от каждой нашей с вами действия. Мы, взрослые, часто забываем о том, что дети - отражение нас с вами, наших действий, мыслей, предпочтений. И сегодня, к сожалению, констатируем тот факт, что взрослым уже необходимо спрашивать советов у детей, потому что они воспринимают действительность не сквозь призму должностей и денег, а исключительно через сердце, которое очень трудно обмануть», - отмечает председатель УП «Зеленая планета» Сергей Орехов.

Во время празднования взрослые вместе с детьми участвовали в различных конкурсах, пели песни и танцевали. Конечно самым приятным сюрпризом для всех детей были подарки от Святого Николая.

На сам конец организаторы праздника сообщили о том, что завтра будет заложен камень в строительством Часовни Святого Николая.

«Такие праздники помогают всем нам любить свою страну по-настоящему, помня о прошлом, работая над настоящим, заботясь о будущем. А любовь к детям - это именно то, что должно объединить всех взрослых, независимо от их возраста, социального положения или политических взглядов, ради одной цели - сделать все возможное, чтобы украинские дети жили в лучших условиях, имели перспективу и были уверенными в завтрашнем дне!», - отмечает Сергей Орехов.