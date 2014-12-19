МОН никогда не согласится ввести 9-летнюю систему обязательного образования - Квит

Речь идет о предложенное введение 9-летней системы обязательного среднего образования вместо 11-летней в рамках изменений законодательства по оптимизации Государственного бюджета, сообщает Украинское радио.

Министр образования Сергей Квит отметил, что ведомство, которое он возглавляет, никогда не согласится на такое предложение. По его мнению, наоборот, стоило бы ввести 12-летнюю систему.

Читайте такжеОхват украинцев высшим образованием составляет 76% - Институт демографии"Поэтому инициативу с 9-летним сроком образования Министерство образования и науки всерьез не рассматривает", - отметил Квит.

Согласно кризисному плану тотальной экономии, предложенному Минфином, предлагалось сократить срок обязательного обучения в средней школе до 9 лет вместо 11.