В Минфине подготовили план тотальной экономии на полтриллиона гривен (полный текст)

Об этом сообщает ZN.UA.

Документ, изложенный на 120 страницах, предлагает изменения в законы Украины, указы президента, а также решения правительства.

Предложения Минфина сопровождается поручением премьер-министра Украины Арсения Яценюка членам правительства "лично обработать" документ и доложить о результатах во время заседания правительственного комитета по вопросам социально-экономического развития и европейской интеграции, которое должно было состояться 5 декабря.

Читайте такжеКабмин хочет сократить обучение в школе до 9 летС целью сокращения расходов бюджета Минфин предлагает внести изменения в законодательство, регулирующее гуманитарную сферу, сферу государственного управления, пенсионное обеспечение, социальное страхование, работу органов прокуратуры и армии.

Как отмечается в документе, реализация предложений Минфина "будет способствовать избеганию поиска дополнительных расходов бюджета в 2015 году в объеме около 496,9 млрд грн, источники покрытия которых отсутствуют, обеспечит экономию госсредств у объеме около 27,1 млрд грн, а также увеличит доходную часть бюджета на сумму около 0,9 млрд грн, что будет гарантировать частичное сбалансирование бюджета".