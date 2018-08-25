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"Океан Эльзы" посвятил песню Сенцову (видео)

14:30, 25 августа 2018
Общество
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Вакарчук призвал освободить Сенцова и посвятил ему песню / Фото Океан Ельзи

В перерыве между исполнением песен Святослав Вакарчук высказал речь, во время которой призвал освободить политзаключенного Олега Сенцова.

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"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых помимо их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, находящиеся в российских тюрьмах прямо сейчас.

И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем им свои души и сердца, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены. Для Олега Сенцова и других – следующая песня", – отметил певец, исполнив композицию Коли тобі важко.

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Теги: #Океан Ельзи