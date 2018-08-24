В Киеве сразу двое солдат потеряли сознание во время парада (фото)
14:47, 24 августа 2018Общество
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В Киеве на Майдане прошел военный парад ко Дню Независимости.
Военным стало плохо / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве сразу два солдата потеряли сознание на военном параде по случаю Дня Независимости 2018.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. "В Киеве сразу два солдата потеряли сознание на параде. Один во время речи президента, второй чуть позже... Обоим оказали помощь", - сказано в сообщении.
Еще один случай потери сознания произошел с солдатом Десантно-штурмовых войск. Ему также была оказана медицинская помощь, передает "Информатор".
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Ранее сообщалось, что одним из этих солдатов был солдат почетного караула. Военному стало плохо, но его быстро подхватила под руки охрана и вывела. После этого произошла смена караула.
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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости