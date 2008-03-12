Газпром не подтверждает и не отрицает слов Тимошенко

ОАО "Газпром" намерен обнародовать достигнутые на переговорах в Москве с НАК "Нафтогаз Украины" соглашения по газу в четверг, 13 марта. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель российского холдинга Сергей КУПРИЯНОВ в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинской стороны на эту тему.

"Мы говорим на данном этапе только о том, что переговоры продолжаются, и мы расскажем о всех деталях достигнутых соглашений завтра", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на переговорах в Москве 12 марта НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали решение об устранении с газового рынка компании "УкрГаз-Энерго" и решили, что в 2008 году цена на газ для Украины не превысит 179,5 доллара за тысячу кубометров.