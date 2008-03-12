Газпром не подтверждает и не отрицает слов Тимошенко
21:55, 12 марта 2008Общество
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Хочет подумать до утра
|Сергей КУПРИЯНОВ
"Мы говорим на данном этапе только о том, что переговоры продолжаются, и мы расскажем о всех деталях достигнутых соглашений завтра", - сказал С.КУПРИЯНОВ.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на переговорах в Москве 12 марта НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали решение об устранении с газового рынка компании "УкрГаз-Энерго" и решили, что в 2008 году цена на газ для Украины не превысит 179,5 доллара за тысячу кубометров.
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