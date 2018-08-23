В Днепре чиновник окружного админсуда объявил себя собственником здания ГСЧС (видео)

Новые «хозяева» склада ГСЧС срезали замки и завалили здание мусором.

В Днепре неизвестные продали здание склада, принадлежащего ГСЧС. Новый «владелец» - руководитель аппарата окружного админсуда, заявляет, что склад приобрела его жена.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что спасатели пользовались складом более 20 лет. Это здание площадью в 2000 квадратных метров на берегу Днепра, со всеми коммуникациями.

Новые псевдохозяева срезали замки и завалили склад мусором. Когда туда прибыли ошарашенные спасатели, им сопротивлялся не кто-нибудь, а руководитель аппарата окружного суда.

Как выяснилось, именно его жена приобрела здание по рекордно низкой цене – всего 50 грн за 1 квадратный метр.

Отмечается, что оборудка с государственной собственностью стала возможной благодаря всего одной букве: мошенники добавили к реальному адресу склада букву «Г» и перепродали здание.

«У нас есть официальный документ о том, что данному зданию присвоен адрес Амур-Гавань, 5, и оно принадлежит ГСЧС. Адреса Амур-Гавань, 5 Г не существует», - заявил журналистам руководитель управления ресурсного обеспечения ГСЧС Днепропетровщины Игорь Волошин.

Новый «хозяин» здания – чиновник окружного админсуда, в свою очередь, ничего незаконного в своих действиях не видит. Говорит, что здание приобрела его жена. Продавцов он не помнит, кто оформлял сделку – тоже.

Спасатели уже обратились в прокуратуру. Правоохранители говорят, что речь идет о незаконном завладении госимуществом и подделке документов.

Ранее сообщалось, что в Днепре семья чиновников Облавтодора присвоила 4 миллиона гривень.