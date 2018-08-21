В Херсоне суд арестовал еще двух подозреваемых в нападении на активистку Гандзюк

20 августа председатель Нацполиции сообщал о пятерых задержанных лицах, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на Гандзюк.

В Херсоне суд применил в отношении двух подозреваемых в нападении на чиновницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на странице Facebook.

"Сегодня избрана мера пресечения двум мужчинам, которые подозреваются следствием в причастности к совершению покушения на убийство женщины. Суд арестовал подозреваемых на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

17 августа правоохранители задержали еще двух подозреваемых в нападении на Гандзюк, среди которых мужчина, который, по данным полиции, покупал серную кислоту.

20 августа председатель Нацполициип Сергей Князев сообщил, что по подозрению в организации и соучастии в покушении на Гандзюк задержаны пять человек.