Российские войска стягивают технику и личный состав к Донецку и Мариуполю

Российско-террористические войска стягивают военную технику и личный состав к Новоазовскому и Ясиноватскому районам Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Террористы и российские военные накапливают живую силу и технику на территории Новоазовского и Ясиноватского районов Донецкой области», - отметил он.

«На оккупированных территориях российские кураторы продолжают подчинять боевиков единому руководящему центру», - прибавил Лысенко.