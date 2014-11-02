Россия продолжает стягивать на Донбасс войска и технику (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

Читайте такжеНа Донбассе за сутки погибли трое украинских военных, 7 - ранены«Продолжается интенсивное перемещение военной техники и живой силы противника с территории Российской федерации на территорию, которая временно подконтрольна бандформированиям», - сказал Лысенко.

По его словам, украинским военным пока не известно точное число перемещаемой техники, тем не менее они отмечают усиление подразделений незаконных вооруженных формирований, которые сейчас находятся и в Донецкой и Луганской областях.