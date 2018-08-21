Харьковский стрелок убил свою жену за день до нападения на горсовет – полиция

Смерть обнаруженной сегодня жены напавшего на Харьковский горсовет наступила еще 19 августа.

Правоохранители нашли мертвой с огнестрельными ранениями жену подозреваемого в нападении на горсовет Харькова Александра Пояркова Наталью.

Об этом заявил на брифинге 21 августа руководитель Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех, передает "ГОРДОН".

"Найдена женщина... с огнестрельными ранениями… Констатирована была смерть, еще 19 августа она настала. У женщины были огнестрельные ранения в левый глаз, челюсть, шею и на предплечье. Она закрывалась руками", – сказал Бех. Он добавил, что следователи на месте преступления нашли большое количество огнестрельного оружия, станок для изготовления патронов, а также "предметы, позволяющие переделывать оружие".

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"Установлена личность потерпевшей. Это Пояркова Наталья, 1976 года рождения, которая в сентябре 2014 года вышла замуж за Пояркова Александра 1971 года рождения. Они приблизительно девять лет жили, после чего поженились. У них общий сын, 1992 года рождения, который с ними не жил… Что касается личности Пояркова. Установлено, что он с 90-х годов работал слесарем в коммерческих предприятиях…. занимался ремонтом автотранспорта. 31 мая 2018 года его уволили, как он рассказывал знакомым, ему не выплачивали зарплату. На этой почве он начал употреблять спиртные напитки и находился в депрессии. На месте также нашли большое количество пустых бутылок…. Во время преступления 20 августа он находился в состоянии алкогольного опьянения", – продолжил глава полиции Харьковской области.

Свидетели рассказали, что Поярков в последнее время часто ссорился с женой, она хотела с ним развестись. "Сейчас мы понимаем, что под воздействием алкоголя, стресса, он застрелил свою жену. На месте также найдены гильзы, которые совпадают с гильзами на месте происшествия под горсоветом", – добавил Бех.