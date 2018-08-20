Смертельное ДТП с украинскими туристами в Польше: суд арестовал водителя автобуса

В случае доказательства вины, украинскому водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Окружной суд в Перемышле арестовал на три месяца водителя украинского туристического автобуса, 17 августа попавшего в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трое граждан Украины погибли, десятки травмированы.

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Как сообщает польское издание RFM24, суд удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры Перемышля об аресте украинского водителя.

Водитель Николай Л. в воскресенье, 19 августа, был допрошен в прокуратуре и ему было объявлено обвинение в сознательном совершении ДТП. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, произошедшего вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что туроператор «Аккорд-Тур» за свой счет перевезет из Польши в Украину граждан, которые больше не нуждаются в медицинской помощи после ДТП.

По состоянию на вечер 19 августа в больницах после ДТП оставались 36 украинцев.

Окружная прокуратура Перемышля рассматривает превышение скорости как одну из причин возникновения ДТП.

19 августа в прокуратуре Польши состоялся допрос водителя автобуса - гражданина Украины. Ему предъявили обвинение. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения. Он сказал, что, когда увидел знак, информировавший о серпантине, ехал со скоростью 50-60 км/ч, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч он не заметил. В то же время в прокуратуре заявили, что судебный эксперт в сфере дорожного движения оценил, что водитель ехал со скоростью, значительно превышавшей разрешенную в этом месте, - по предварительным данным, 75 км/ч.