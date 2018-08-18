Из-за футбольного матча в Киеве могут закрыть на вход три станции метро

После окончания игры может быть ограничен вход к станциям «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

В столице сегодня в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Александрия» (Александрия) возможны изменения в работе метрополитена.

Об этом «Киевский метрополитен» сообщает на своей странице в Facebook.

После окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Как сообщал УНИАН, КГГА утвердила строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет.