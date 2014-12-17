В Северодонецке установили главную елку Луганщины, выросшую на склонах Говерлы (фото, видео)

В Северодонецке установили главную елку Луганской области, привезенную из Закарпатья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Как отметили в пресс-службе, «вечнозеленое дерево высотой 22 метра выросло на склонах Говерлы вблизи с. Косовская Поляна Раховского района Закарпатья - в местности, откуда три года назад елку отправили на Новый год в Ватикан». «В этом году аналогичный подарок председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль решил сделать для Луганщины, он лично договорился о доставке елки, которую привезли за полторы тысячи километров в Северодонецк специальным автопоездом (именно возможностями автоперевозки объясняется высота дерева)», - сообщили в пресс-службе.

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Главная елка области уже стоит на площади Победы перед зданием облгосадминистрации, а торжественно откроют ее 19 декабря, в День Святого Николая. К тому времени львовяне изготовят шопку (вертепный ящик), которая будет стоять перед елкой.

К украшению дерева привлекут местных школьников, разработкой сценария Новогоднего празднования уже занимаются специалисты. Все расходы по выбору и транспортировке елки в Северодонецк взял на себя народный депутат Украины от Закарпатья Василий Петевка, за что Луганская облгосадминистрация выражает ему искреннюю благодарность.

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«Я специально хотел, чтобы главная елка Луганщины (самой восточной области Украины) была «родом» из Закарпатья (самой западной области)», - подчеркнул Москаль и добавил: «Она станет еще одним символом того, что Украина едина».