В Луганской области при обстрелах боевиков ранены 3 человека

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Сообщается, что "за вчерашние сутки со стороны "ЛНР" было осуществлено 17 обстрелов контролируемой Украиной территории".

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"В Станично-Луганском районе террористы применили тяжелую артиллерию. Прямым попаданием нескольких снарядов разрушен жилой дом в селе Старый Айдар. Не обошлось без пострадавших среди мирных жителей - ранены 3 человека", - сообщил Геннадий Москаль.

По его словам, в течение дня продолжались обстрелы и самой Станицы Луганской. "После 9 часов утра райгосадминистрацию обстреляли из подствольного гранатомета. Граната взорвалась в 10 м от здания, повредив несколько окон и входные двери. Через час по РГА стреляли из снайперской винтовки. Одна из пуль попала в легковой автомобиль с пассажирами (в том числе маленьким ребенком). Чудом никто не пострадал. Еще одна пуля попала в окно районной библиотеки, которая находится в Доме культуры. К счастью, никто не ранен и не погиб», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после 18 часов казаки так называемого всевеликого войска донского обстреляли из минометов село Крымское Новоайдарского района. "7 мин взорвались на окраине села. Значительных разрушений, как и пострадавших среди мирных жителей, нет. Все повреждения линий электропередачи, причиненные во время боевых действий в начале месяца, удалось устранить, со вчерашнего дня Крымское снова со светом", - сообщил Геннадий Москаль.