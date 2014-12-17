СНБО: У нас нет другого выхода - нужно создать мощный стотысячный резерв Вооруженных сил

В Украине необходимо создать мощный стотысячный резерв Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Он отметил, что, несмотря на экономические проблемы, существующие в стране, государство должно создать самую мощную армию в Европе.

"У нас нет другого выхода. Сегодня в Украине необходимо создать стотысячный резерв Вооруженных сил, который будет закреплен за воинскими частями, и в случае необходимости будет защищать нашу страну", - сказал Турчинов, отметив, что это является отдельной темой и приоритетом в работе СНБО.