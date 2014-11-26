Украинской армии нужно активизировать обмен опытом с военными США и НАТО - Порошенко

Украинской армии необходима активизация сотрудничества с военными США и НАТО в направлении обмена опытом и знаниями и улучшения выучки.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с главнокомандующим Объединенными Вооруженными сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Филиппом Бридлавом, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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«Ваш визит в Украину является знаковым и четко демонстрирует, что США и НАТО – вместе с нами в это сложное время», – сказал Порошенко и поблагодарил генерала Бридлава за поддержку и помощь Украине со стороны США.

Президент отметил, что за последние семь месяцев «Украине удалось построить практически новую армию, которая имеет сильный дух и высокий патриотизм и, что очень важно, армия имеет очень сильную поддержку украинского народа». Он акцентировал внимание присутствующих на том, что украинской армии удалось провести несколько удачных военных операций, и сейчас она нуждается в активизации сотрудничества с военными США и НАТО именно в направлении обмена опытом и знаниями и улучшения выучки.

Также Порошенко поблагодарил США за военную помощь и отметил важность развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, что позволит не только усилить украинскую армию, а главное – спасти жизнь украинских военных.

Генерал Бридлав поблагодарил Порошенко за встречу и выразил восхищение мужеством украинских военных и удовлетворение возрастающим уровнем сотрудничества между украинскими и американскими военными.

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Президент Украины высоко оценил деятельность Совместного украинско-американского комитета обороны, который внедряет в Украине военную реформу на двусторонней основе, что уже в этом году позволит значительно усилить военную мощь украинской армии.

Он подчеркнул, что остановить трагедию на Донбассе можно только при условии наличия «сильной, профессиональной, надежной и патриотической армии», и тогда политическим лидерам Украины, дипломатам будет намного легче найти возможность для урегулирования ситуации.

Генерал Бридлав выразил поддержку украинскому народу и соболезнования семьям погибших украинских бойцов на Донбассе.