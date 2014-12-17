По факту убийства пяти человек в Ивано-Франковской области возбуждено дело

Как сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, 16 декабря около 23.00 в дежурную часть Яремчанского городского отдела управления МВД поступило сообщение от местного жителя села Битков Надворнянского района, что при плановом объезде нефтеперекачивающей станции в селе Микуличин Яремчанского городского совета он нашел трупы людей.

В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что в лесном массиве вблизи села Микуличин обнаружено 5 тел – трое малолетних детей, мужчина и женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, все погибшие имеют огнестрельные ранения головы. Рядом с телом женщины обнаружено охотничье ружье. Личные вещи и деньги не исчезли.

Члены следственно-оперативной группы отрабатывают ряд возможных версий происшествия. На данное время выяснено, что в семье погибшей возникали конфликты с ее сожителем. Кроме того, правоохранители выяснили, что у погибшего мужчины нелегально хранилось охотничье оружие, а сам он учил сожительницу обращаться с ним.

По этому факту следователями областного управления МВД открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Назначен ряд экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в лесном массиве вблизи села Микуличин Яремчанского горсовета обнаружены тела 5 человек (2 взрослых и 3 детей в возрасте 5-7 лет) с признаками насильственной смерти (следы от выстрелов огнестрельного оружия).