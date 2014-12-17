В Ивано-Франковской области в лесу нашли убитыми пятерых человек, среди них - трое детей

Как сообщили в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 16 декабря в 23.20 в ведомство от дежурного областного управления милиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи села Микуличин Яремчанского горсовета обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей в возрасте 5-7 лет.

В сообщении отмечается, что на телах обнаружены признаки насильственной смерти - следы от выстрелов огнестрельного оружия.

Личности погибших устанавливаются.