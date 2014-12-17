Суд Харькова запретил протест против политики в жилищно-коммунальной и социальной сферах

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Вячеслава Басараба, соответствующее решение 16 декабря принял Харьковской окружной административный суд, поддержав решение согласительной комиссии Харьковского горисполкома.

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«Ограничить право на собрания путем запрета общественной организации «Историко-социальное христианское общественное движение» в лице председателя Олега Новикова и другим участникам этой акции проведение 17 декабря 2014 года с 11:00 до 12:30 шествия по маршруту: «Зеркальная струя» по ул. Сумской (напротив здания ХНАТОБа), здание Харьковской облгосадминистрации по ул. Сумской, здание ХНАТОБа по ул. Сумской в городе Харькове, с использованием средств звукоусиления, флагов и транспарантов», - говорится в постановлении суда.

Заместитель городского председателя по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь Терехов подчеркнул, что подобные акции могут стать причиной дальнейших провокаций и дестабилизировать ситуацию в городе.