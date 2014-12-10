В Харькове суд запретил акции протеста против включения в правительство иностранцев

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, соответствующее решение вчера, 9 декабря, постановил Харьковской окружной административный суд, поддержав инициативу правоохранителей и горсовета.

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В милиции призвали людей и общественные организации не принимать участия у запрещенных судом акциях протеста и напомнили, что нарушение запрета влечет за собой административную ответственность.

«Ввиду того, что подобные мероприятия могут дать повод для провокаций в сложное для страны время, милиция призывает всех жителей и гостей Харькова накануне и во время праздничных дней не принимать участия в сомнительных мероприятиях, особенно в несанкционированных акциях. Такие действия являются нарушением действующего законодательства Украины и влекут за собой административное наказание», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, в Харькове исполнительный комитет горсовета принял решение через суд требовать запрещения проведения акции протеста общественной организации «Трудовая Харьковщина» против включения в состав Кабинета министров Украины иностранцев.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря вечером Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров.

Среди новых правительственных чиновников - американка украинского происхождения, министр финансов Наталия Яресько; министр экономики Айварас Абромавичус (Литва); министр здравоохранения Александр Квиташвили (Грузия).

Всем им президент предоставил гражданство Украины.