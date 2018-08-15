Скандальная украинская писательница взбесилась: дети не знают, кто такой Бандера (видео)

Из 60 детей только двое, по словам Ницой, смогли ответить, кто такой Бандера.

Писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что украинские дети не знают, кто такой Степан Бандера.

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK. Ницой рассказала, как пела детям в лагере песни УПА. В одной из них упоминался Степан Бандера.

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Писательница утверждает, что когда она спросила, знают ли они, кто такой Бандера, из 60 детей в возрасте от 8 до 13 лет ответили только двое.

"Ответ детей: "Бандера - это тот, кто играет на бандере". У меня просто нет слов", - негодует Ницой. По ее словам, это означает, что учителя "уперлись лбом в программу".

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, ранее она выступила против того, чтобы дети с оккупированных территорий Донбасса отдыхали в украинских детских лагерях. "Каким образом на территории Украины в летних лагерях отдыхают дети из оккупированных территорий на равне с детьми бойцов АТО? И в этих лагерях дети "сепаров", я извиняюсь, рассказывают детям бойцов АТО, что они "хохлы", что Москва - "страна forever"... ", - отметила она.