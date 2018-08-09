"Дети сепаров": скандальная украинская писательница хочет "выгнать" детей из оккупированного Донбасса из летних лагерей (видео)

Ницой утверждает, что существуют реальные факты того, что в украинских детских лагерях отдыхают дети, прославляющие Россию.

Скандальная писательница Лариса Ницой выступила против того, чтобы дети с оккупированных территорий Донбасса отдыхали в украинских детских лагерях.

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"Каким образом на территории Украины в летних лагерях отдыхают дети из оккупированных территорий на равне с детьми бойцов АТО? И в этих лагерях дети "сепаров", я извиняюсь, рассказывают детям бойцов АТО, что они "хохлы", что Москва - "страна forever"... ", - отметила она в эфире канала ZIK.

По словам Ницой, такие случаи происходили и этим летом. Она добавила, что не понимает, зачем этих детей "сталкивают лбами" с "украинскими детьми".

"Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец", - заявила Ницой.

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Ранее журналист Дмитрий Гнап заявил, что власти Краматорска отправили на курорт в Хорватию только четырех детей, родители которых являются участниками АТО. Остальные 11 отдыхающих оказались детьми "непростых" родителей.