В Черкассах из-за веерных отключений света 10-летний ребенок получил более 40% ожогов тела

В Черкассах 15 декабря из-за очередного веерного отключения света 10-летний мальчик получил ожоги тела.

Как сообщает черкасская ТРК «ВИККА», во многоэтажном доме в спальном Юго-западном районе Черкасс, который вечером 15 декабря остался без света, 10-летний Кирилл зажег свечу, от которой у него загорелась одежда. В это время мама, возвращаясь с работы, зашла в магазин, чтобы докупить еще свечи. Одежду Кириллу потушили соседи, которые сообщили маме о беде.

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Ребенка с 42% ожогами тела скорая помощь доставила в реанимацию городской больницы №1. Родные мальчика просят о помощи, так как ежедневно на лечение нужны более 2 тыс. грн.