Битва за древний Киев: археологи НАНУ фактически одобрили разрушение средневекового квартала на Почтовой - активисты (документ)

Активисты обнародовали договор о раскопках на Почтовой площади в Киеве, в котором не говорится о сохранении обнаруженного квартала древней столицы Киевской Руси.

Общественные активисты, которые требуют сохранения артефактов средневекового Киева, обнаруженных на Почтовой площади в Киеве, и создания музея на месте раскопок, обнародовали соглашение о дальнейших исследованиях, которое предусматривает завершение археологических работ до декабря 2018 года.

Ссылку на договор «О проведении археологических исследований на земельном участке объекта «Строительство объекта многофункционального назначения и комплексного благоустройства сквера на Почтовой площади отдельной очередью строительства в составе проекта «Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе» Опубликовали на странице общественной группы «Музей на Почтовой площади» в Facebook.

Активисты отмечают, что в договоре между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» (заказчик) и Институтом археологии НАН Украины (исполнитель), подписанном 31 июля 2018 года, не говорится о сохранении обнаруженного квартала древнего Киева.

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«Целью является не сохранение памятника, а согласование земельных и строительных работ. Институт археологии НАН Украины фактически подписал антинародное соглашение на разрушение памятника археологии, истории и нашей культуры! Никакого упоминания о сохранении национального достояния», - говорится в комментарии группы к документу.

В подтверждение этого активисты акцентируют внимание на тексте документа в разделе «Предмет договора»: «После завершения археологических работ и получения средств за фактически выполненный объем исполнитель предоставляет заказчику справку-положение на проведение земляных и строительных работ на исследованной области и отчет по результатам работ».

Также в документе определены сроки полного цикла исследований: август 2018 года - декабрь 2018 года.

Этим договором зафиксирована стоимость археологических работ в сумме 3 млн 775 тыс. 704 грн, с выплатой аванса в сумме 25%, что составляет около 944 тыс. грн.

В соответствии с документом, источник финансирования - средства инвестора согласно инвестиционному договору № 0050-13/і/124 от 17 апреля 2013 года. Инвестор - общество с ограниченной ответственностью «Хенсфорд-Украина».

Как сообщал УНИАН, 10 августа активистка, искусствовед, член Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (IСОМОS), заместитель председателя правления общественной организации «Сообщество Андреевский спуск» Ольга Рутковская в комментарии УНИАН отметила, что защитники обнаруженных на Почтовой площади артефактов выступают против смены исполнителя археологических раскопок на месте обнаруженного квартала средневекового Киева (XI-XIX вв.).

По ее словам, активисты намерены блокировать доступ Института археологии НАНУ к памятнику, поскольку тот рассматривает вариант переноса артефактов с места раскопок.

С самого начала раскопок на Почтовой площади работали специалисты Центра археологии Киева под руководством ученого Михаила Сагайдака. Ранее Рутковская отметила, что «исключительное право на открытие уникального памятника археологии» принадлежит именно Сагайдаку.

В Институте археологии НАН 8 августа заявили, что находки на Почтовой не уникальные, а стандартные для киевского Подола. В Институте отметили, что заявления о том, что на этом участке Подола проходило крещение Руси, являются «дилетантскими» и не подтверждаются ни тогдашними источниками, ни археологическими свидетельствами.

13 августа директор КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Максим Калинин заявил, что КП уже подписало соглашение с Институтом археологии НАНУ на продолжение раскопок на Почтовой площади. «10 августа между заказчиком, то есть КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» и Институтом археологии НАН заключен договор на проведение археологических исследований на данном участке. В ближайшее время археологи приступят к работе», - сказал он, но условия договора не прокомментировал, ссылаясь на отсутствие при себе документа. Активисты просили рассказать об условиях, чтобы убедиться, что это соглашение предусматривает не только изучение места и предметов раскопок, но и их сохранение и создание музея на Почтовой площади, без переноса в другое место.

Справка УНИАН. Часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков были обнаружены в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться, и проблем с финансированием работ по консервации и сохранения находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года. 8 августа 2018 года в Министерстве культуры заявили о начале процедуры предоставления музею на Почтовой статуса памятника национального значения.