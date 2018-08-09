Полиция показала фото пропавших дочери, жены и водителя убитого в Сумах экс-депутата Жука

8 августа все трое поехали к родственникамЖука и пропали.

Полиция Сумм разыскивает пропавших без вести жену, дочь и водителя застреленного экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука.

Пресс-служба полиции Сумской области обнародовала фото с просьбой помочь найти пропавших граждан.

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В полиции отметили, что 8 августа вдова и дочь недавно убитого экс-депутата и его водитель отправились автомобилем марки Mitsubishi Lancer к родственникам, и до настоящего времени место пребывания всех трех остается неизвестным.

Как сообщал УНИАН, полиция расследует исчезновение семьи и водителя застреленного экс-депутата Жука как умышленное убийство.

Напомним, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на должность Сумского городского главы. Последнее время был председателем общественной организации «Сумчане». Жук умер от двух огнестрельных ранений – в спину в районе сердца и в левый висок.