В Сумах полиция расследует исчезновение семьи и водителя застреленного экс-депутата Жука как умышленное убийство

Сейчас полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия по установлению места нахождения пропавших граждан и ребенка.

Полиция открыла уголовное производство из-за исчезновения жены, дочери и водителя застреленного бывшего депутата и чиновника Сумского горсовета Анатолия Жука по статье «умышленное убийство».

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких, если человек пропадает без вести, то через 24 часа в Единый реестр досудебных расследований дело вносится с пометкой «умышленное убийство».

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Согласно сообщению, производство открыто сегодня, 9 августа.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия по установлению места нахождения пропавших граждан и ребенка. По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам п.1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «умышленное убийство», – отметил Крупецких.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на должность Сумского городского головы. Последнее время был председателем общественной организации «Сумчане». Жук умер от двух огнестрельных ранений – в спину в районе сердца и в левый висок.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас рассматривается несколько версий убийства – на бытовой почве, связана с его общественно-политической деятельностью, заказное убийство. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего.

8 августа в полицию поступили заявления об исчезновении жены и дочери застреленного Жука. Позже также оказалось, что исчез и его водитель.