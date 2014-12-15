Десятый «гумконвой» России выехал в сторону Донбасса – СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Северо-Кавказского регионального центра МЧС РФ.

Отмечается, что утром 15 декабря российское спасательное ведомство информировало, что "приступило к формированию десятой колонны для доставки гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую области".

По данным МЧС, из регионов Уральского, Приволжского, Северо-Западного, Южного и Центрального округов РФ началась отправка автомобилей с грузами в Ростовскую область, где будет формироваться колонна. Отмечалось, что на Донбасс планируется доставить "продукты питания, строительные материалы и новогодние подарки".

"Из города Минеральные Воды в Ростовской области отправилась автоколонна Северо-Кавказского регионального центра (ПКРЦ) МЧС России с гуманитарным грузом для граждан Украины, здесь продукты питания, предметы первой необходимости, теплые вещи для детей и новогодние подарки", - отмечает ведомство.

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По данным ПКРЦ, общая масса груза, которую доставит сводная колонна в Украине, превышает 42 тонны.

Как сообщал УНИАН, первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа. 30 ноября в Украину с РФ зашла восьмая колонна грузовых автомобилей, направленных Россией в контролируемые террористами восточные регионы Украины под видом «гуманитарного конвоя».

12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь». Как сообщили УНИАН в МЧС РФ, границу Украины пересекли 130 автомобилей. Колонна грузовых автомобилей, которую в России именуют «гуманитарный конвой», якобы везет 1,2 тыс. тонн продуктов питания - сахар, консервы, а также строительные материалы.

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «является лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.