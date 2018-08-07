В Николаеве пенсионерка «подарила» свою квартиру и осталась на улице – СМИ

Женщина не может вспомнить, когда именно поставила подпись на дарственной, но возвращать квартиру не хочет.

В Николаеве 84-летняя женщина при непонятных обстоятельствах «подарила» свою квартиру сыну главврача городского роддома №1 Евгения Волохова. Ранее женщина работала в этом же роддоме медсестрой.

Читайте такжеВо Львове из окна седьмого этажа поликлиники выбросился 92-летний мужчина

Об этом сообщает местное издание «Новости N», ссылаясь на волонтера Милу Юрченко. По ее словам, волонтеры узнали о проблеме одинокой пенсионерки Анны Александровны Стачинской недавно. О ней рассказала соседка, которая часто помогала беспомощной женщине.

Волонтеры утверждают, что пенсионерка находилась в ужасном состоянии: была запугана и не знала, как общаться с людьми.

«Ее квартира непригодна для жизни, мы были в шоке, когда пришли туда впервые, всюду грязь и паутина, тараканы. Нет света и газа. Она не способна за собой присматривать — не может готовить и даже ходит под себя. Она может с вами общаться каждый день, а потом прямо во время разговора может раз и спросить: «а вы кто?», – рассказала Юрченко.

Отмечается, что много лет Анна Стачинская работала медсестрой в Николаевском роддоме №1, потому лично знает главврача Евгения Волохова.

В 2015 году умер ее сын, и тогда женщина обратилась к главрачу за помощью. Как сообщает сама пенсионерка, он дал ей 3000 гривень на похороны. После этого к старушке исправно начала ходить медсестра из роддома, которая приносила женщине еду, но этим ее помощь ограничивалась.

По словам волонтера, соседка пенсионерки рассказывала, что после этого у нее на теле начали появляться синяки. Пожилая женщина также отказалась общаться с ближайшими родственниками.

«Она [медсестра] готовила и приносила ей еду. Но делала это явно без особого желания, будто ей поручили это, но желания ходить туда у нее нет. Прямо она не признается, но в личных разговорах это отчетливо видно. К тому же соседка рассказывает, что Анна Александровна часто ходила в синяках. А вспомнить откуда синяки она не может, говорит: «наверное упала»… Когда мы нашли ее ближайших родственников, она с ними не хотела общаться, говорила, что они только и хотят квартиру после ее смерти получить. И вообще была очень негативно к ним настроена, будто ее против них настраивали», – указала Юрченко.

Анна Стачинская не помнит, когда именно переписала квартиру на Волохова-младшего. Все выяснилось, когда волонтеры оплачивали счета за коммунальные услуги в квартире женщины. На квитанциях и при оплате по терминалу указывалась имя собственника — Евгений Волохов.

Вскоре в квартире удалось найти заверенный нотариусом документ, согласно которому квартира стоимостью 105 тысяч 670 гривень была подарена Стачинской Волохову.

Как отмечают адвокаты, если была составлена дарственная, женщину должны были выписать из квартиры, однако в ее паспорте все еще указан прежний адрес. Кроме того, пенсионерку не могли выписать «в никуда», потому документ явно составлен с нарушениями. Правозащитники советуют обращаться в суд и оспаривать его законность, но заниматься этим некому.

По словам волонтеров, женщина не хочет возвращать квартиру, поскольку благодарна Евгению Волохову-старшему. Но за что именно – не помнит. А ее единственный внук просто не верит в то, что конфликт удастся решить через суд.

В то же время сообщается, что 18 июля женщина неудачно упала и сейчас находится на лечении в БСМП. Мила Юрченко указывает, что ее просто некуда выписывать. Оставлять пенсионерку одну в квартире нельзя, внук работает в другом городе, а его семья не может забрать женщину к себе.

При этом сама пенсионерка категорически не хочет, чтобы ее помещали в гериатрический интернат, где за ней смогут ухаживать.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 75-летней пенсионерки.