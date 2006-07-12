Александр Пономарев женится. Фото невесты

10:26, 12 июля 2006
Общество
7118

Избранница - студентка

Украинский певец Александр Пономарев женится. Его избранница – 20-летняя студентка экономического факультета   Национального университета имени Шевченко Виктория.

По-видимому, после того, как они вместе прошли Игры патриотов, он все же решил предложить ей руку и сердце.

О своей свадьбе Александр оговорился в субботу, пишет газета Блик.

Свадьба должна состояться в середине августа. Пока еще неизвестно, где именно это произойдет, но точно будет в украинском стиле.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter