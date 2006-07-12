Александр Пономарев женится. Фото невесты
10:26, 12 июля 2006Общество
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Избранница - студентка
Украинский певец Александр Пономарев женится. Его избранница – 20-летняя студентка экономического факультета Национального университета имени Шевченко Виктория.
По-видимому, после того, как они вместе прошли Игры патриотов, он все же решил предложить ей руку и сердце.
О своей свадьбе Александр оговорился в субботу, пишет газета Блик.Свадьба должна состояться в середине августа. Пока еще неизвестно, где именно это произойдет, но точно будет в украинском стиле.
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