Александр Пономарев женится. Фото невесты

Украинский певец Александр Пономарев женится. Его избранница – 20-летняя студентка экономического факультета Национального университета имени Шевченко Виктория.

По-видимому, после того, как они вместе прошли Игры патриотов, он все же решил предложить ей руку и сердце.

О своей свадьбе Александр оговорился в субботу, пишет газета Блик. Свадьба должна состояться в середине августа. Пока еще неизвестно, где именно это произойдет, но точно будет в украинском стиле.