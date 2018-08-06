Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист не ответил россиянину на русском

После вопроса на русском, мальчик ответил россиянину на английском.

Юный шахматист из Украины Роман Ковальский отказался разговаривать со своим соперником россиянином на русском языке во время турнира.

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Об этом сообщает мать юного шахматиста на своей странице в Facebook. «Рома играл с соперником из России. Он спрашивает Рому: «Какой у тебя рейтинг?» Рома: «I do not understand you» (Я тебя не понимаю) Тот: «Что?!» Рядом сидит молдаванин и говорит русскому: «Он не понимает русский». Тот: «Как НЕ понимает, он же из Украины». Рома, после партии мне: «Мама, я так давно мечтал потроллить так россиян». П.С. Партию легко выиграл. П.П.С. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно», - пишет она.

Поступок мальчика вызвал в социальной сети бурную реакцию. Запись уже собрала около 3 тыс. репостов и больше 8 тыс. лайков менее чем за одни сутки.

«Уважение маленькому патриоту! Так держать», - одобряют поступок мальчика пользователи в комментариях.